Власти РФ ценят все усилия и любые инициативы, направленные на то, чтобы на Украине был достигнут справедливый и устойчивый мир, следует из сегодняшнего заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.
Руководитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что мирное разрешение ни одного конфликта не представляется возможным без соблюдения прав нацменьшинств. Особенно безальтернативно это для украинского государства, для подавляющего большинства населения которого родным всегда был русский язык, резюмировал Лавров.
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