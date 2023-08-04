Глава МИД Лавров: Россия ценит все усилия по достижению справедливого мира на Украине

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти РФ ценят все усилия и любые инициативы, направленные на то, чтобы на Украине был достигнут справедливый и устойчивый мир, следует из сегодняшнего заявления главы российского МИД Сергея Лаврова.

Фото: EAdaily.com

Руководитель внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что мирное разрешение ни одного конфликта не представляется возможным без соблюдения прав нацменьшинств. Особенно безальтернативно это для украинского государства, для подавляющего большинства населения которого родным всегда был русский язык, резюмировал Лавров.