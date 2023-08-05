Показан момент атаки украинского надводного беспилотника по танкеру SIG

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Момент атаки надводного безэкипажного дрона Вооружённых сил Украины по танкеру SIG в Чёрном море попал на видео.

Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

После атаки машинное отделение судна было затоплено, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Также сообщается, что коммерческий танкер прибыл из Турции, на борту находился с химический груз.

"С танкера "SIG", получившего пробоину в результате атаки дрона, откачивают воду, судно на плаву", — позже отметили в Росморречфлоте.

Украинские ресурсы уже сообщили, что Служба безопасности Украины признала причастность к удару по коммерческому танкеру в Чёрном море.