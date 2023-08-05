Украинский генерал Герега признал сложность наступления на южном направлении

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обороне ВСУ не хватает возможностей и сил для успешного проведения наступления на южном направлении фронта. Авторы Телеграм-канала Military Media Center сообщают об этом со ссылкой на соответствующее заявление бригадного генерала Дмитрия Гереги.

Фото: СмК

По словам командующего силами поддержки ВСУ, укронацисты остро нуждаются сейчас в боевой технике и хорошо подготовленных инженерно-сапёрных подразделениях.