Генерал армии России объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований. Такое мнение высказал бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский в интервью телеканалу "Краснодар".
Военный заметил, что нужно заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины, так как бороться с терроризмом по-другому невозможно.
На определённом этапе военных действий на Северном Кавказе военно-политическое руководство страны приняло решение наносить удары по лидерам боевиков, которые держали в страхе и население, и подчинённые им войска, напомнил генерал.
Успешные удары по руководителям террористов привели к тому, что их формирования начали разваливаться, добавил военный.
"Я думаю придет момент, когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним, что они будут замочены тоже в сортире. Может, как-то по-другому, может, как-то мягче, красивее, но это будет сделано", — заключил Пуликовский.
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