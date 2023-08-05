Генерал армии России объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

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Генерал армии Пуликовский: руководство Украины необходимо ликвидировать

1:10
Силовые структуры

Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований. Такое мнение высказал бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский в интервью телеканалу "Краснодар".

Генерал армии Пуликовский: руководство Украины необходимо ликвидировать
Фото: Youtube: Ударные Z силы

Военный заметил, что нужно заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины, так как бороться с терроризмом по-другому невозможно.

На определённом этапе военных действий на Северном Кавказе военно-политическое руководство страны приняло решение наносить удары по лидерам боевиков, которые держали в страхе и население, и подчинённые им войска, напомнил генерал.

Успешные удары по руководителям террористов привели к тому, что их формирования начали разваливаться, добавил военный.

"Я думаю придет момент, когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним, что они будут замочены тоже в сортире. Может, как-то по-другому, может, как-то мягче, красивее, но это будет сделано", — заключил Пуликовский.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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