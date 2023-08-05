Медведев высказался о ночных ударах ВСУ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дмитрий Медведев опубликовал гневный пост, полный ругательств, адресованных ВСУ. Зампред Совбеза РФ отреагировал на ночные атаки ВСУ.

Фото: Проект "Оперативная линия"

Экс-президент России считает, что враги РФ понимают только жестокость и силу.

"Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др", — написал российский политик в своём Telegram-канале.

Медведев предположил, что Киев намерен устроить экологическую катастрофу в Чёрном море. Политик отметил, что экологическое бедствие должно произойти в той части акватории, которая "отвалится" на Польше.

Он пригрозил, что таким будет итоговое решение по зерновой сделке.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе произошёл взрыв. ВСУ ударили морским дроном по российскому танкеру SIG.