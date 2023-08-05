Дмитрий Медведев опубликовал гневный пост, полный ругательств, адресованных ВСУ. Зампред Совбеза РФ отреагировал на ночные атаки ВСУ.
Экс-президент России считает, что враги РФ понимают только жестокость и силу.
"Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др", — написал российский политик в своём Telegram-канале.
Медведев предположил, что Киев намерен устроить экологическую катастрофу в Чёрном море. Политик отметил, что экологическое бедствие должно произойти в той части акватории, которая "отвалится" на Польше.
Он пригрозил, что таким будет итоговое решение по зерновой сделке.
Ранее сообщалось, что в Керченском проливе произошёл взрыв. ВСУ ударили морским дроном по российскому танкеру SIG.
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Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.