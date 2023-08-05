Экс-разведчик ВС США Риттер предупредил Украину о потере Николаева, Одессы и Харькова

Украинские власти рискуют лишиться Николаева, Одессы и Харькова в том случае, если уже в обозримой перспективе не дадут согласие на проведение мирных переговоров.

Фото: el.gr

YouTube-канал U. S. Tour of Duty сообщает об этом со ссылкой на заявление отставного офицера разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.