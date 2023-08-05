Украинские власти рискуют лишиться Николаева, Одессы и Харькова в том случае, если уже в обозримой перспективе не дадут согласие на проведение мирных переговоров.
YouTube-канал U. S. Tour of Duty сообщает об этом со ссылкой на заявление отставного офицера разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.
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