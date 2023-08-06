Новой серьёзной опасностью для России становится Польша, которую активно поддерживают Соединенные Штаты, а Южная Корея снабжает кредитами, заявил политолог Алексей Кочетков.
Пройдёт не более полутора-двух лет, как Варшава закончит реформирование и перевооружение своей армии, а также проведёт мобилизацию
"Если Россия проведёт новую мобилизацию и промышленность будет хотя бы частично переведена на военные рельсы, то станет серьёзной крепостью, которая будет не по зубам полякам с европейцами", — цитирует Кочеткова издание "Украина.ру".
Также Минобороны РФ обязано обеспечить безопасность южных рубежей страны, добавил политолог, потому до взятия под полный контроль Черноморского побережья ни о каком временном перемирии с Киевом нельзя даже вести речь.
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Неизбежно настанет момент, когда президент России Владимир Путин скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских бандформирований.