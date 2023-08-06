Захваченный в плен украинский военнослужащий рассказал, что является инвалидом третьей группы, но его всё равно мобилизовали и отправили на передовую в контрнаступление.
Он пояснил, что его призвали из Западной Украины для охраны аэропорта в городе Луцк, так как врачебная комиссия признала мужчину ограниченно годным.
"В начале июля нас построили на аэродроме и сказали — ты, ты и ты уезжаете", — вспомнил он во время интервью с журналистом РИА Новости.
По словам военнопленного, его и таких же инвалидов продолжали заверять, что они не будут воевать, а останутся охранять блокпосты, но после небольших тренировок на полигоне их привезли на передовую в село Старомайорское.
"Двери БМП открылись, и я понял, что там полный… Не было ни одного целого здания, деревья были только на полметра от земли", — рассказал украинец.
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