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Украинский пленный рассказал, как командиры обманом бросают в контрнаступление инвалидов

1:05
Силовые структуры

Захваченный в плен украинский военнослужащий рассказал, что является инвалидом третьей группы, но его всё равно мобилизовали и отправили на передовую в контрнаступление.

Украинский пленный рассказал, как командиры обманом бросают в контрнаступление инвалидов
Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Он пояснил, что его призвали из Западной Украины для охраны аэропорта в городе Луцк, так как врачебная комиссия признала мужчину ограниченно годным.

"В начале июля нас построили на аэродроме и сказали — ты, ты и ты уезжаете", — вспомнил он во время интервью с журналистом РИА Новости.

По словам военнопленного, его и таких же инвалидов продолжали заверять, что они не будут воевать, а останутся охранять блокпосты, но после небольших тренировок на полигоне их привезли на передовую в село Старомайорское.

"Двери БМП открылись, и я понял, что там полный… Не было ни одного целого здания, деревья были только на полметра от земли", — рассказал украинец.

Ранее украинские СМИ выяснили, что сын депутата Верховной Рады от правящей партии сбежал от мобилизации за границу

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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