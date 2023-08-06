Укронацисты нанесли только что несколько мощных ракетных ударов по Чонгарскому мосту.
Из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, следует, что прилётов было три или четыре, и точной информации о повреждениях объекта пока нет.
КПП Чонгар (Джанкой-Геническ) для проезда на данный момент закрыт, констатировал Рогов.
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