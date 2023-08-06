Военнослужащие передовых подразделений "восточной" группировки российских войск успешно ликвидировали сегодня группу пехотинцев врага под Старомайорским.
В Минобороны РФ уточнили, что бойцы армии РФ применяли средства воздушной разведки. Вскрытые позиции укронацистов оперативно уничтожили артиллеристы.
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