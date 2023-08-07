Госдума предложила списывать кредитные обязательства с участников СВО с тяжелыми травмами

Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, который позволяет списать кредитные долги с участников военных, которые погибли, умерли от ранения или получили первую группу инвалидности. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор РФ Андрей Турчак.

Фото: kremlin.ru

Согласно сообщению, сейчас финансовые обязательства не списываются, а передаются наследникам. Внесенный законопроект позволит закрыть все долги военнослужащего.

"Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты", — пишет Андрей Турчак.