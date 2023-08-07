Баранец: французские ракеты SCALP могут достать до Воронежа, Ростова и Севастополя

Франция передала Украине высокоточные дальнобойные ракеты SCALP, дальность поражения которых составляет 550 километров.

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Париж превращается в соучастника боевых действий на стороне ВСУ. Россия имеет полное право называть Францию врагом не только на поле боя, но и в политической сфере. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник Виктор Баранец в эфире "Радио КП".

"Враг намерен бить нас и глубже, и сильнее", — указал он.

Некоторые эксперты утверждают, что французские SCALP являются аналогом британских ракет Storm Shadow. Однако оружие Франции летит на 200-250 километров дальше, подчеркнул Баранец. Все обещания Вашингтона о том, что ракеты не будут бить вглубь России, — это враньё, считает эксперт.

"SCALP запросто достанет до Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа, Ростова. Если же их будут запускать из Одесской области, то они достанут и до Севастополя. Более того, в зоне поражения французских ракет находятся и атомные станции России", — предупредил Баранец.