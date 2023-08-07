Комбат "Востока" Александр Ходаковский считает, что в том, что ВСУ "давит" российскую армию есть "что-то не вполне нормальное".
Военачальник обратил внимание на населённые пункты Работино и Урожайное, названия которых всё чаще можно слышать в сводках военной хроники.
Ходаковский отметил, что ВС РФ героически отбивают атаки, однако давление со стороны ВСУ заставляет его беспокоиться.
"Противник нас давит, а мы отмечаем, как мы героически (без всякого подтекста) отбиваем атаки", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.
Он охарактеризовал тактику армии РФ словами "взяли что-то — и держим".
Ходаковский выразил надежду на то, что при потере темпа к финишу удастся прийти с положительным "сальдо".
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