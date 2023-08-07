Ходаковский о наступлении ВСУ на Урожайное и Работино: противник нас давит

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский считает, что в том, что ВСУ "давит" российскую армию есть "что-то не вполне нормальное".

Фото: РИА Новости

Военачальник обратил внимание на населённые пункты Работино и Урожайное, названия которых всё чаще можно слышать в сводках военной хроники.

Ходаковский отметил, что ВС РФ героически отбивают атаки, однако давление со стороны ВСУ заставляет его беспокоиться.

"Противник нас давит, а мы отмечаем, как мы героически (без всякого подтекста) отбиваем атаки", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Он охарактеризовал тактику армии РФ словами "взяли что-то — и держим".

Ходаковский выразил надежду на то, что при потере темпа к финишу удастся прийти с положительным "сальдо".