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Ходаковский о наступлении ВСУ на Урожайное и Работино: противник нас давит

0:53
Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский считает, что в том, что ВСУ "давит" российскую армию есть "что-то не вполне нормальное".

Ходаковский о наступлении ВСУ на Урожайное и Работино: противник нас давит
Фото: РИА Новости

Военачальник обратил внимание на населённые пункты Работино и Урожайное, названия которых всё чаще можно слышать в сводках военной хроники.

Ходаковский отметил, что ВС РФ героически отбивают атаки, однако давление со стороны ВСУ заставляет его беспокоиться.

"Противник нас давит, а мы отмечаем, как мы героически (без всякого подтекста) отбиваем атаки", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Он охарактеризовал тактику армии РФ словами "взяли что-то — и держим".

Ходаковский выразил надежду на то, что при потере темпа к финишу удастся прийти с положительным "сальдо".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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