Победа в СВО — это новая российско-польская граница, к чему армия России планомерно готовится.
После визита Сергея Шойгу в КНДР в составе ВС РФ появятся силы, современные боеприпасы, для обрушения линии фронта, заявил военный эксперт Алексей Васильев.
Он напомнил, что 300 тыс. человек было призвано в частичную мобилизацию, а ещё 230 тыс. бойцов — это контрактники.
"У нас армия приросла. Сейчас у нас уже есть резервные части, которые находятся не на линии боевого столкновения. После обрушения фронта с ВСУ — в тылу нас ничего не будет сдерживать", — отметил обозреватель.
А рельеф в Донецкой области по мере движения на западном направлении упрощается — далее начинается степь, которая тянется до Хмельницкого, и для обороны она очень слабо приспособлена, подытожил Васильев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.