Эксперт: для прорыва фронта армией России назрели все условия

Победа в СВО — это новая российско-польская граница, к чему армия России планомерно готовится.

Фото: redstar.ru

После визита Сергея Шойгу в КНДР в составе ВС РФ появятся силы, современные боеприпасы, для обрушения линии фронта, заявил военный эксперт Алексей Васильев.

Он напомнил, что 300 тыс. человек было призвано в частичную мобилизацию, а ещё 230 тыс. бойцов — это контрактники.

"У нас армия приросла. Сейчас у нас уже есть резервные части, которые находятся не на линии боевого столкновения. После обрушения фронта с ВСУ — в тылу нас ничего не будет сдерживать", — отметил обозреватель.

А рельеф в Донецкой области по мере движения на западном направлении упрощается — далее начинается степь, которая тянется до Хмельницкого, и для обороны она очень слабо приспособлена, подытожил Васильев.