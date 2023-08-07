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После визита Сергея Шойгу в КНДР в составе ВС РФ появятся силы, современные боеприпасы, для обрушения линии фронта, заявил военный эксперт Алексей Васильев.

Он напомнил, что 300 тыс. человек было призвано в частичную мобилизацию, а ещё 230 тыс. бойцов — это контрактники.

"У нас армия приросла. Сейчас у нас уже есть резервные части, которые находятся не на линии боевого столкновения. После обрушения фронта с ВСУ — в тылу нас ничего не будет сдерживать", — отметил обозреватель.

А рельеф в Донецкой области по мере движения на западном направлении упрощается — далее начинается степь, которая тянется до Хмельницкого, и для обороны она очень слабо приспособлена, подытожил Васильев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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