Риттер: ВСУ обескуражены подвигом экипажа танка "Алёша", уничтожившим восемь машин противника

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Результаты боя, в котором российский экипаж танка "Алёша" уничтожил восемь боевых машин ВСУ, обескуражили украинских военных, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: Вадим Савицкий

"Такое происходит не первый раз и украинцы, сказать по правде, растеряны из-за этого", — добавил он в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

Риттер напомнил, что танкисты ВС РФ не только справились с восьмикратным численным преимуществом неприятеля, но и после победы смогли самостоятельно покинуть поле боя.

Ранее легендарное сражение прокомментировал Дмитрий Песков, который предположил, что бой попадёт в учебники, а экипаж будет представлен к государственным наградам.