Доброволец ВС России: армия Украины начала терять силы на участке в районе Соледара

Безуспешные попытки контратаковать российские позиции в районе Соледара на Артёмовском направлении вымотали украинскую армию, рассказал доброволец ВС РФ с позывным "Амиго".

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"Силы у них тают, просто физически тают, и они уже свои попытки (атаковать позиции ВС РФ. — Прим. ред.) сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдёт", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Военнослужащий заверил, что линия боевого соприкосновения надёжно контролируется, а потому украинские боевики и дальше будут впустую тратить силы.

Ранее российский сенатор отметил, что обозлённая риторика президента Украины говорит о провале международной встречи в Саудовской Аравии.