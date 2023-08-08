Рогов сообщил об уничтожении трёх групп украинских диверсантов в Запорожской области

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Утром 8 августа противник пытался тремя диверсионно-разведывательными группами атаковать в районе села Работино в Запорожской области, рассказал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: ВКонтакте

Для скрытного передвижения диверсанты ВСУ решили не использовать тяжёлую технику, добавил он.

"В результате стрелкового боя во всех трёх случаях враг был или уничтожен, или рассеян. Подтвержденные данные: более десяти убитых и раненых", — цитирует Рогова агентство ТАСС.

Ранее российский сенатор отметил, что озлобленная риторика президента Украины говорит о провале плана Киева на международной встрече в Саудовской Аравии.