Утром 8 августа противник пытался тремя диверсионно-разведывательными группами атаковать в районе села Работино в Запорожской области, рассказал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Для скрытного передвижения диверсанты ВСУ решили не использовать тяжёлую технику, добавил он.
"В результате стрелкового боя во всех трёх случаях враг был или уничтожен, или рассеян. Подтвержденные данные: более десяти убитых и раненых", — цитирует Рогова агентство ТАСС.
Ранее российский сенатор отметил, что озлобленная риторика президента Украины говорит о провале плана Киева на международной встрече в Саудовской Аравии.
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