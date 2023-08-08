Кнутов: оставшиеся резервы Киев может направить к Артёмовску и Угледару

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, какие резервы ещё может Киев задействовать в контрнаступлении.

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Эксперт напомнил, что украинское командование надеялось прорвать регулярными силами российскую оборону за 3-4 дня, а затем ввести в бой из резерва девятый и десятый корпуса, которые по плану должны были перекрыть сухопутный коридор на Крым, а также захватить Мариуполь и Донецк.

Однако контрнаступление ВСУ пошло не по плану, и российскую оборону пытаются пробить частично и силами подготовленных резервных девятого и десятого корпусов.

Кнутов в беседе с "Украиной.ру" сказал, что оставшийся резерв в 30 тысяч бойцов может быть отправлен на южное направление в район Артёмовска, а вторая часть — в район Угледара, чтобы потом оттуда идти к Волновахе.

Эксперт добавил, что после того, как российские военные форсировали Оскол, Киеву стоит встревожиться, потому что ВС РФ могут приблизиться к Купянску и Славянску.