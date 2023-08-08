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Россиянин в плену не побоялся сказать, что считает украинцев нацистами

Силовые структуры

Российский солдат, находящийся в плену у украинской власти, смело заявил, что считает граждан Незалежной нацистами.

Россиянин в плену не побоялся сказать, что считает украинцев нацистами
Фото: Телеграм-канал Анастасии Кашеваровой

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Портал предоставляет кадры украинских СМИ, где российского бойца спросили — думал ли он, что на Украине находятся нацисты, на что он не побоялся ответить правду.

"Я и сейчас так думаю", — прямо сказал россиянин.

Он сообщил при этом, что условия в украинском плену нормальные. На что его снова спросили, "если украинцы нацисты, то почему они нормально относятся к пленным", боец ответил, что они "цивилизованные нацисты".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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