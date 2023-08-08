Российский солдат, находящийся в плену у украинской власти, смело заявил, что считает граждан Незалежной нацистами.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Портал предоставляет кадры украинских СМИ, где российского бойца спросили — думал ли он, что на Украине находятся нацисты, на что он не побоялся ответить правду.
"Я и сейчас так думаю", — прямо сказал россиянин.
Он сообщил при этом, что условия в украинском плену нормальные. На что его снова спросили, "если украинцы нацисты, то почему они нормально относятся к пленным", боец ответил, что они "цивилизованные нацисты".
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