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Украинские власти сообщили о повреждении ЛЭП и газопровода в Никополе после взрывов

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Силовые структуры

Очередная атака Военно-космических сил РФ на критическую инфраструктуру Украины закончилась успехом — власти Днепропетровской области подтвердили результативность ударов.

Украинские власти сообщили о повреждении ЛЭП и газопровода в Никополе после взрывов
Фото: GLOBALPOST/TRACEY SHELTON

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в Никополе повреждено несколько линий электропередач (ЛЭП) и газопровод.

"Повреждены два хозяйственных сооружения, четыре линии электропередач и газопровод", — сообщил он в своём Telegram-канале.

Ранее политолог предположил, что Харьковская, Черниговская и Сумская области Украины могут стать российскими регионами, но произойдёт это не в результате военной операции, а политическим путём, после волеизъявления местных жителей.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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