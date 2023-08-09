Очередная атака Военно-космических сил РФ на критическую инфраструктуру Украины закончилась успехом — власти Днепропетровской области подтвердили результативность ударов.
По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, в Никополе повреждено несколько линий электропередач (ЛЭП) и газопровод.
"Повреждены два хозяйственных сооружения, четыре линии электропередач и газопровод", — сообщил он в своём Telegram-канале.
Ранее политолог предположил, что Харьковская, Черниговская и Сумская области Украины могут стать российскими регионами, но произойдёт это не в результате военной операции, а политическим путём, после волеизъявления местных жителей.
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