Руководитель администрации Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе

0:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обязательную эвакуацию объявили в Купянском районе Харьковской области, временно подконтрольном киевскому режиму.

Фото: u-f.ru

Из распоряжения и. о. руководителя районной военной администрации Андрея Канашевича следует, что эвакуация коснулась жителей 37 населённых пунктов, включая город Купянск, сообщает украинский информационный портал "Объектив".