Обязательную эвакуацию объявили в Купянском районе Харьковской области, временно подконтрольном киевскому режиму.
Из распоряжения и. о. руководителя районной военной администрации Андрея Канашевича следует, что эвакуация коснулась жителей 37 населённых пунктов, включая город Купянск, сообщает украинский информационный портал "Объектив".
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