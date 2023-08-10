Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о готовности российских военных к полноценному наступлению. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Также советник Дениса Пушилина опубликовал пост со своими комментариями в новом Telegram-канале издания, который посвящён событиям в Донецкой Народной Республике.
Эксперт отметил, ВС РФ к полноценному наступлению готовы уже давно, но пока выгоднее активная оборона. Как только будет приказ — войска пойдут вперёд, добавил он.
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