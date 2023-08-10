Гагин: российские войска давно готовы к полноценному наступлению

Помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о готовности российских военных к полноценному наступлению. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Фото: Личный архив Яна Гагина

Также советник Дениса Пушилина опубликовал пост со своими комментариями в новом Telegram-канале издания, который посвящён событиям в Донецкой Народной Республике.

Эксперт отметил, ВС РФ к полноценному наступлению готовы уже давно, но пока выгоднее активная оборона. Как только будет приказ — войска пойдут вперёд, добавил он.