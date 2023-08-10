Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают своим солдатам сдаваться в плен

Командиры подразделений ВСУ всё чаще приказывают своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен российской армии. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в беседе с американским журналистом Стивеном Гарднером.

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"Командир должен принимать решение. Он может позволить им умереть или сказать себе: у меня в подчинении 150, 200 человек, поэтому я должен сдаться, потому что не хочу, чтобы они погибли", — отметил эксперт.

Полковник считает, что такая тенденция обусловлена тем, что российские военнослужащие должным образом обращаются с пленными, о чём хорошо известно в рядах ВСУ.