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Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают своим солдатам сдаваться в плен

Силовые структуры

Командиры подразделений ВСУ всё чаще приказывают своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен российской армии. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в беседе с американским журналистом Стивеном Гарднером.

Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают своим солдатам сдаваться в плен
Фото: Телеграм

"Командир должен принимать решение. Он может позволить им умереть или сказать себе: у меня в подчинении 150, 200 человек, поэтому я должен сдаться, потому что не хочу, чтобы они погибли", — отметил эксперт. 

Полковник считает, что такая тенденция обусловлена тем, что российские военнослужащие должным образом обращаются с пленными, о чём хорошо известно в рядах ВСУ.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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