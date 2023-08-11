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Командир Фомченков: коренной перелом в зоне СВО наступит после перехода ВСУ в оборону

1:16
Силовые структуры

Командир "Русского Легиона" Сергей Фомченков спрогнозировал, когда в зоне спецоперации может наступить переломный момент, после которого Россия получит шанс на полное освобождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Командир Фомченков: коренной перелом в зоне СВО наступит после перехода ВСУ в оборону
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, армия РФ с успехом продвигается у Красного Лимана. Выйдя к этому населённому пункту, ВС России получат прямой путь к освобождению Славянско-Краматорской агломерации, которая временно находится под контролем Киева, уточнил командир. Он считает, что атаки российских войск в этой зоне СВО очень опасны для армии Украины.

"Одновременно с неудачными действиями ВСУ на южном и центральном участках фронта, возможный обвал фронта на северном участке может привести к коренному перелому хода всей спецоперации", — отметил Фомченков в беседе с URA.RU.

Как пояснил военный, при таком сценарии ВСУ начнут активно обороняться, что позволит России развить наступление на других территориях и освободить земли, которые сейчас контролирует киевский режим.

Кроме того, командир подчеркнул: Украина уже сейчас сталкивается с дефицитом резервов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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