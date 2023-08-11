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Хайруллин: генеральное наступление армии России набирает обороты

Силовые структуры

Наступление ВС РФ началось в конце весны, но лишь сейчас заметно набрало темп.

Хайруллин: генеральное наступление армии России набирает обороты
Фото: Всероссийское казачье общество

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

"Сразу после окончания Артёмовской операции, началась большая наступательная операция на севере. Наши очень осторожно в одном, во втором месте начали вводить сначала одно операционное направление, второе, третье. Темпы набирались, за три месяца мы видим, что началось действительно серьёзное наступление", — в эфире интернет-канала "PolitWera" сказал военный корреспондент.

По его словам, армия РФ начала массировано наступать по всей линии фронта, и на общей карте видно, как мощно она продвигается и набирает обороты. Судя по развитию ситуации, наступление будет только убыстряться, подчеркнул эксперт.

Он отметил, что начинаются великие события большого генерального наступления русской армии. И что особенно важно, основные резервы ещё не введены, подытожил Хайруллин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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