Боевики ВСУ разрушили крупнокалиберным снарядом штаб гуманитарной помощи в Херсонской области

В результате массированного обстрела территории Херсонской области боевиками ВСУ разрушен штаб гуманитарной помощи в Алёшках. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 13 августа, проинформировали официальные представители администрации муниципального округа.

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Из сообщения ведомства следует, что штаб гумпомощи подвергся мощному обстрелу ранним утром в воскресенье. Удары наносили укронацисты, находящиеся на правом берегу Днепра. Киевский режим по-прежнему продолжает пользоваться крупнокалиберными снарядами. Инцидент обошёлся без пострадавших, резюмировали в администрации.