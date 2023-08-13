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Боевики ВСУ разрушили крупнокалиберным снарядом штаб гуманитарной помощи в Херсонской области

Силовые структуры

В результате массированного обстрела территории Херсонской области боевиками ВСУ разрушен штаб гуманитарной помощи в Алёшках. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 13 августа, проинформировали официальные представители администрации муниципального округа.

Боевики ВСУ разрушили крупнокалиберным снарядом штаб гуманитарной помощи в Херсонской области
Фото: скрин Ютуб

Из сообщения ведомства следует, что штаб гумпомощи подвергся мощному обстрелу ранним утром в воскресенье. Удары наносили укронацисты, находящиеся на правом берегу Днепра. Киевский режим по-прежнему продолжает пользоваться крупнокалиберными снарядами. Инцидент обошёлся без пострадавших, резюмировали в администрации.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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