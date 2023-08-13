В результате массированного обстрела территории Херсонской области боевиками ВСУ разрушен штаб гуманитарной помощи в Алёшках. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 13 августа, проинформировали официальные представители администрации муниципального округа.
Из сообщения ведомства следует, что штаб гумпомощи подвергся мощному обстрелу ранним утром в воскресенье. Удары наносили укронацисты, находящиеся на правом берегу Днепра. Киевский режим по-прежнему продолжает пользоваться крупнокалиберными снарядами. Инцидент обошёлся без пострадавших, резюмировали в администрации.
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