МВД России объявило в розыск замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка и ещё двух генералов. Их обвиняют в гибели и нанесении вреда жителям Донбасса при обстрелах, сообщили в ведомстве.
Речь идёт об уголовном преследовании. По данным российского ведомства, генералы причастны к многочисленным смертям от обстрелов мирного населения, а также нанесении вреда здоровью.
"Мойсюк Евгений Георгиевич. Украинец. Разыскивается по статье УК", — приводит выдержку из базы МВД ТАСС.
О какой конкретно статье идёт речь, не уточняется. По данным ведомства, от его рук, а также генерала-майора ВСУ Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука пострадали более 100 человек.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.