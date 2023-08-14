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МВД России объявило в розыск замглавнокомандующего ВСУ и двух генералов

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Силовые структуры

МВД России объявило в розыск замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка и ещё двух генералов. Их обвиняют в гибели и нанесении вреда жителям Донбасса при обстрелах, сообщили в ведомстве.

МВД России объявило в розыск замглавнокомандующего ВСУ и двух генералов
Фото: facebook.com

Речь идёт об уголовном преследовании. По данным российского ведомства, генералы причастны к многочисленным смертям от обстрелов мирного населения, а также нанесении вреда здоровью.

"Мойсюк Евгений Георгиевич. Украинец. Разыскивается по статье УК", — приводит выдержку из базы МВД ТАСС.

О какой конкретно статье идёт речь, не уточняется. По данным ведомства, от его рук, а также генерала-майора ВСУ Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука пострадали более 100 человек.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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