МВД России объявило в розыск замглавнокомандующего ВСУ и двух генералов

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

МВД России объявило в розыск замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка и ещё двух генералов. Их обвиняют в гибели и нанесении вреда жителям Донбасса при обстрелах, сообщили в ведомстве.

Фото: facebook.com

Речь идёт об уголовном преследовании. По данным российского ведомства, генералы причастны к многочисленным смертям от обстрелов мирного населения, а также нанесении вреда здоровью.

"Мойсюк Евгений Георгиевич. Украинец. Разыскивается по статье УК", — приводит выдержку из базы МВД ТАСС.

О какой конкретно статье идёт речь, не уточняется. По данным ведомства, от его рук, а также генерала-майора ВСУ Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука пострадали более 100 человек.