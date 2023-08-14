Полковник Кнутов: российские удары по Одессе могли метить в Буданова и Залужного

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт полковник запаса Юрий Кнутов рассказал, какие цели могли поразить российские военные ночными ударами по портам Одессы.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

В ночь на 14 августа Россия нанесла мощные ракетные удары по Одессе и Запорожью. Некоторые военные аналитик предположили, что в это время в в портовом городе могли находиться глава украинской разведки Кирилл Буданов и главком ВСУ Валерий Залужный, которые планировали туда поехать.

По мнению Кнутова, российскими ударами могли быть решены различные задачи: от подавления вражеских систем ПВО до уничтожения личного состава противника.

В первую очередь, в Одессе важны портовые сооружение и непосредственно склады, поскольку одиночные корабли всё-таки до Украины доходят, отметил эксперт беседе с "МК".

Также нельзя исключать в качестве целей объекты, где дислоцируются украинские военные либо наёмники, добавил аналитик.

В Запорожье ВКС РФ в этот раз могли продолжить "добивать" предприятие "Мотор-Сич", на котором производили в своё время двигатели для вертолётов, самолётов, боевой техники, заключил собеседник издания.