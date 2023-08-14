Военный эксперт полковник запаса Юрий Кнутов рассказал, какие цели могли поразить российские военные ночными ударами по портам Одессы.
В ночь на 14 августа Россия нанесла мощные ракетные удары по Одессе и Запорожью. Некоторые военные аналитик предположили, что в это время в в портовом городе могли находиться глава украинской разведки Кирилл Буданов и главком ВСУ Валерий Залужный, которые планировали туда поехать.
По мнению Кнутова, российскими ударами могли быть решены различные задачи: от подавления вражеских систем ПВО до уничтожения личного состава противника.
В первую очередь, в Одессе важны портовые сооружение и непосредственно склады, поскольку одиночные корабли всё-таки до Украины доходят, отметил эксперт беседе с "МК".
Также нельзя исключать в качестве целей объекты, где дислоцируются украинские военные либо наёмники, добавил аналитик.
В Запорожье ВКС РФ в этот раз могли продолжить "добивать" предприятие "Мотор-Сич", на котором производили в своё время двигатели для вертолётов, самолётов, боевой техники, заключил собеседник издания.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.