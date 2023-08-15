Шойгу: Минобороны изучает данные о подготовке солдат ВСУ по методике НАТО

Министерство обороны тщательно изучает все данные о программах подготовки военнослужащих украинской армии по методикам НАТО с целью противодействия им. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Фото: mil.ru

Он подчеркнул: полученные знания учитываются в ходе разработки программ подготовки иностранных военных специалистов в российских военных учебных заведениях.