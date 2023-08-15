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Шойгу: Минобороны изучает данные о подготовке солдат ВСУ по методике НАТО

Силовые структуры

Министерство обороны тщательно изучает все данные о программах подготовки военнослужащих украинской армии по методикам НАТО с целью противодействия им. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Шойгу: Минобороны изучает данные о подготовке солдат ВСУ по методике НАТО
Фото: mil.ru

Он подчеркнул: полученные знания учитываются в ходе разработки программ подготовки иностранных военных специалистов в российских военных учебных заведениях.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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