Министерство обороны тщательно изучает все данные о программах подготовки военнослужащих украинской армии по методикам НАТО с целью противодействия им. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
Он подчеркнул: полученные знания учитываются в ходе разработки программ подготовки иностранных военных специалистов в российских военных учебных заведениях.
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