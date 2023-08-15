Военкор Сладков: ВС РФ ещё не использовали в зоне СВО фугасную бомбу ФАБ-9000

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия использовала в зоне спецоперации на Украине далеко не всё вооружение, которое есть в арсенале ВС РФ. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Фото: wikimapia.org

Он подчеркнул, что в запасе у России находятся кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном, которые ещё не применялись в ходе боевых действий. Также ВС РФ используют только полутонные авиационные бомбы, "застилая небо дымом и огнём". Однако на вооружении ВС РФ есть самый мощный неядерный снаряд — ФАБ-9000.

"Есть девятитонная авиационная бомба. Мы всё ещё не использовали её", — указал Сладков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ракетный комплекс "Тополь" также ещё не был применён для ударов по земле, отметил военкор.

Фугасная бомба массой девять тонн ФАБ-9000 была разработана в начале холодной войны. По разрушительной силе девятитонный снаряд может превзойти только тактическая ядерная боеголовка.