При попытке прорыва в Брянскую область несколько ДРГ врага уничтожены.
Часть боевиков ВСУ подорвалась на минах, остальные ликвидированы пограничной службой РФ и разведчиками.
Трупы лежат на приграничной территории, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Произошло это в районе посёлка Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В результате пострадал работник с/х предприятия. Также после обстрела ВСУ погибло одно животное, повреждены автомобиль и производственные помещения.
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