При попытке прорваться в Брянскую область уничтожены ДРГ врага

При попытке прорыва в Брянскую область несколько ДРГ врага уничтожены.

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%B5%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_panoramio_(367).jpg

Часть боевиков ВСУ подорвалась на минах, остальные ликвидированы пограничной службой РФ и разведчиками.

Трупы лежат на приграничной территории, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Произошло это в районе посёлка Курковичи в Стародубском муниципальном округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В результате пострадал работник с/х предприятия. Также после обстрела ВСУ погибло одно животное, повреждены автомобиль и производственные помещения.