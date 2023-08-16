Марочко заявил, что ВС Украины маскируют огонь тяжёлой артиллерии при помощи "кочующих" миномётов

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР маскирует огонь из тяжёлой западной артиллерии при помощи "кочующих" огневых средств на базе пикапов и другой колёсной техники. Цель таких действий ВСУ — введение в заблуждение артиллерийской разведки РФ. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: https://www.nationalreview.com/2018/01/us-eu-ukraine-military-assistance-increase-called/amp/

"На участке Сватово — Кременная отмечается увеличение на линии боевого соприкосновения кочующих огневых средств вооруженных формирований Украины. Они находятся как на базе пикапов, так и на легкобронированной колесной технике", — заявил эксперт.

Он добавил, что количество таких передвижных орудий колеблется от одного до шести. Армия Украина использует миномёты и артиллерийские орудия до 122 мм.

Ранее сообщалось, что ФСБ заподозрила жителя Ангарска в работе на ГУР Украины.