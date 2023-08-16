«Калашников» может объединить разработчиков тактических дронов

Концерн «Калашников» решил предоставить поддержку и содействие талантливым разработчикам дронов, чтобы помочь им воплотить свои технические идеи в жизнь и привлечь их к производственному процессу. Компания стремится активно поддерживать разнообразные креативные инициативы в данной сфере. Как один из шагов в этом направлении, «Калашников» выступает в роли главного спонсора VIII чемпионата по дронобиатлону, который проводится в рамках МВТФ «Армия-2023».
На церемонии открытия этого чемпионата, директор по развитию комплексов БПЛА в концерне «Калашников» Александр Лихачев подчеркнул актуальность развития беспилотных систем в настоящее время. Он выразил убеждение в том, что подготовка профессиональных операторов беспилотных летательных аппаратов является приоритетом для компании, а также подчеркнул важность продвижения перспективных дронов на рынок.
Лихачев также поддержал создание единых стандартов и унификацию дронов. Он выразил мнение, что необходимо использовать уже существующие перспективные разработки, дополняя их необходимыми технологическими элементами, вместо того чтобы создавать каждый новый дрон с нуля.
Чемпионат привлек разработчиков не только беспилотных летательных аппаратов, но и техники для борьбы с ними. Многие участники соревнований имеют практический опыт использования беспилотных систем в сфере Системы воздушной обороны.
Программа чемпионата включает разнообразные соревнования для дронов различных классов, а также мастер-классы по сборке дронов и обучению пилотированию, показательные выступления и демонстрацию навыков пилотирования.
Помимо Концерна «Калашников», генеральным спонсором чемпионата также выступает научно-технический фестиваль робототехники «Калашников-Технофест».
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".