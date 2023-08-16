Эксперты Матвийчук и Кнутов разошлись во мнениях по поводу оставшихся в запасе у Киева резервов

1:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные эксперты разошлись во мнениях по поводу оставшихся в запасе у Киева резервов. Так, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что на Запорожье были введены всё же последние остатки украинской армии. А военный эксперт Юрий Кнутов считает, что у вооружённых сил Украины (ВСУ) имеется в запасе дополнительный резерв — до пяти бригад, подготовленных странами НАТО. Своим мнением аналитики поделились с "МК".

Фото: kyivpost.com

Ранее журналист Forbes Дэвид Экс написал, что командование ВСУ перебросило на фронт под Работино в Запорожской области свою самую мощную часть — 82-ю десантно-штурмовую бригаду. И это последнее крупное подразделение, которое держали в резерве.

Бывший разведчик Матвийчук считает, что здесь ситуация тяжёлая, в первую очередь, для противника. И поэтому, видимо, решено ввести в бой личный стратегический резерв Зеленского и Залужного.

"Элитной" бригаде, видимо, поставлена задача завершить или хотя бы наметить прорыв обороны армии России. После поражения наступит окончательный перелом во всей летней кампании на этом направлении, предположил полковник.

Однако военный историк Кнутов полагает, что у ВСУ остались ещё подготовленные резервы, и их немало.

Не надо думать, что у Украины больше нет стратегических сил для ведения контрнаступления. Противник будет развивать наступление по двум направлениям: пытаться перерезать дорогу до Азовского моря и пробиваться на Токмак и Мелитополь, заключил собеседник издания.