Попытки украинских войск бороться за населённый пункт Урожайное почти бессмысленны, поскольку затраты Киева серьёзно превышают потенциальные выгоды, сообщает 19FortyFive.
По словам подполковника ВС США в отставке Дэниела Дэвиса, несмотря на проблемы, с которыми украинские солдаты сталкиваются под Урожайным, Киев и его партнёры верят в то, что боевые действия в этом районе могут привести к дальнейшему продвижению ВСУ.
"Со стратегической или даже оперативной точки зрения, затраты ВСУ на борьбу за Урожайное значительно выше, чем выгоды", — отметил автор статьи.
Ранее Дэвис заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского ещё остался шанс сохранить государство. Для этого ему следует заморозить вооружённый конфликт, считает офицер. Он также призвал украинское руководство возобновить диалог с Москвой.
16 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о попадании ВСУ в "огневой мешок" в Урожайном.
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