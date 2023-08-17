19FortyFive: затраты ВСУ на борьбу за Урожайное выше, чем потенциальные выгоды

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытки украинских войск бороться за населённый пункт Урожайное почти бессмысленны, поскольку затраты Киева серьёзно превышают потенциальные выгоды, сообщает 19FortyFive.

Фото: mil.gov.ua

По словам подполковника ВС США в отставке Дэниела Дэвиса, несмотря на проблемы, с которыми украинские солдаты сталкиваются под Урожайным, Киев и его партнёры верят в то, что боевые действия в этом районе могут привести к дальнейшему продвижению ВСУ.

"Со стратегической или даже оперативной точки зрения, затраты ВСУ на борьбу за Урожайное значительно выше, чем выгоды", — отметил автор статьи.

Ранее Дэвис заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского ещё остался шанс сохранить государство. Для этого ему следует заморозить вооружённый конфликт, считает офицер. Он также призвал украинское руководство возобновить диалог с Москвой.

16 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о попадании ВСУ в "огневой мешок" в Урожайном.