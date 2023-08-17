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ФСБ возбудила дело в отношении покинувшего Россию волгоградца, имеющего доступ к гостайне

1:29
Силовые структуры

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего работника местного предприятия, который имел доступ к информации, классифицированной как государственная тайна с уровнем "совершенно секретно". Он нарушил запрет на выезд за границу, несмотря на ограничение. Об этом сообщает УФСБ России в данном регионе.

ФСБ возбудила дело в отношении покинувшего Россию волгоградца, имеющего доступ к гостайне
Фото: www.fsb. ru

По данным службы безопасности, действия сотрудника предприятия были обнаружены и пресечены сотрудниками УФСБ. Мужчину подозревают в нарушении требований по обеспечению безопасности государственной информации. Подтверждено, что этот работник, обладая разрешением на доступ к государственной тайне уровня "совершенно секретно", нарушил ограничение, предписанное в отношении его права на выезд за границу.

Следственным отделом УФСБ было начато уголовное дело в отношении этого инцидента на основании статьи 283.2 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил охраны государственной тайны.

Действие запрета на выезд за границу для данного лица действовало до июня 2024 года. Несмотря на это, он проигнорировал это решение и покинул страну. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех деталей данного нарушения.

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Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Краснодарской лаборатории судебной экспертизы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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