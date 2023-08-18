На Южнодонецком направлении под миномётным огнём ВСУ младший сержант ВС РФ Егор Шубин в одиночку вычислил координаты украинских артиллеристов и передал в командный пункт, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе одного из боёв, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ", — сообщил Чехов РИА Новости.
Благодаря Шубину, российские военные нанесли точные удары по артиллерии противника. Как подчеркнули в Минобороны, все бойцы группировки "Восток" проявляют во время несения службы самоотверженность и профессионализм.
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