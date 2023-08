Your browser does not support the audio element.

На Южнодонецком направлении под миномётным огнём ВСУ младший сержант ВС РФ Егор Шубин в одиночку вычислил координаты украинских артиллеристов и передал в командный пункт, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.