В МО рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина: вычислил ВСУ под миномётным огнём

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Южнодонецком направлении под миномётным огнём ВСУ младший сержант ВС РФ Егор Шубин в одиночку вычислил координаты украинских артиллеристов и передал в командный пункт, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В ходе одного из боёв, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ", — сообщил Чехов РИА Новости.

Благодаря Шубину, российские военные нанесли точные удары по артиллерии противника. Как подчеркнули в Минобороны, все бойцы группировки "Восток" проявляют во время несения службы самоотверженность и профессионализм.