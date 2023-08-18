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В МО рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина: вычислил ВСУ под миномётным огнём

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Силовые структуры

На Южнодонецком направлении под миномётным огнём ВСУ младший сержант ВС РФ Егор Шубин в одиночку вычислил координаты украинских артиллеристов и передал в командный пункт, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

В МО рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина: вычислил ВСУ под миномётным огнём
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В ходе одного из боёв, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ", — сообщил Чехов РИА Новости.

Благодаря Шубину, российские военные нанесли точные удары по артиллерии противника. Как подчеркнули в Минобороны, все бойцы группировки "Восток" проявляют во время несения службы самоотверженность и профессионализм.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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