Сивков: "Нерешительность Москвы вызывает недоумение на фронте и в тылу"

Ничего не мешает ВС РФ на спецоперации действовать более решительно, и бить по путям снабжения ВСУ, использовать ВКС и тяжёлые бомбы.

Фото: Личный аккаунт Константина Сивкова в Telegram

Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.

"В спецоперации места военному искусству нет, это рафинированная политика. Нам говорили, что нельзя трогать тоннель, которые связывает Украину с Западом — сейчас нанесли удар и его обрушили, ПВО не помешала", — в эфире интернет-канала "Красная линия" сказал аналитик.

По его словам, сперва утверждалось, что ПВО ВСУ не даёт возможности работать авиацией, применять фугасы. Но началось наступление и всё заработало: и авиация, и фугасные бомбы. Но такое промедление не понимают и бойцы, и народ, отметил эксперт.

Все эти ограничения укладываются лишь во фразу Владимира Путина: "Мы ещё ничего не начинали". И сейчас их снимают, подчеркивает Сивков. Правда, всё это вызывает недоумение в войсках, у командного состава и в обществе, подытожил обозреватель.