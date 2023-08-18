Ничего не мешает ВС РФ на спецоперации действовать более решительно, и бить по путям снабжения ВСУ, использовать ВКС и тяжёлые бомбы.
Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков.
"В спецоперации места военному искусству нет, это рафинированная политика. Нам говорили, что нельзя трогать тоннель, которые связывает Украину с Западом — сейчас нанесли удар и его обрушили, ПВО не помешала", — в эфире интернет-канала "Красная линия" сказал аналитик.
По его словам, сперва утверждалось, что ПВО ВСУ не даёт возможности работать авиацией, применять фугасы. Но началось наступление и всё заработало: и авиация, и фугасные бомбы. Но такое промедление не понимают и бойцы, и народ, отметил эксперт.
Все эти ограничения укладываются лишь во фразу Владимира Путина: "Мы ещё ничего не начинали". И сейчас их снимают, подчеркивает Сивков. Правда, всё это вызывает недоумение в войсках, у командного состава и в обществе, подытожил обозреватель.
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