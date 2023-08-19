Минобороны: ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 19 августа, около 10:00 по московскому времени украинские войска совершили террористическую атаку с применением беспилотника коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области.

Расчёт поста внешнего наблюдения аэродрома обнаружил дрон противника и нанёс удары по аппарату из стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате атаки возник пожар на территории аэродрома, один самолёт получил повреждения. Пострадавших нет.