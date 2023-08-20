Business Insider: Киев бросает в бой последние резервы — 82-ю бригаду

Украинское командование бросает в бой в зоне конфликта последние резервы.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщает издание Business Insider.

"Ключевая шахматная фигура в военной стратегии Украины развернута. 82-я воздушно-десантная бригада Украины официально присоединилась к контрнаступлению против российских сил", — отмечает портал.

Военное руководство Вооружённых сил Украины "решило поставить на стол все фишки", вводя в боевые действия раньше находившиеся в резерве ресурсы, пытаясь добиться хоть каких-то успехов в наступлении.

В BI уверены, что украинское контрнаступление будет продолжаться ещё в течение 2-х месяцев, однако сами сроки его будут зависеть от погодных условий и напряженности боёв.