Украинское командование бросает в бой в зоне конфликта последние резервы.
Об этом сообщает издание Business Insider.
"Ключевая шахматная фигура в военной стратегии Украины развернута. 82-я воздушно-десантная бригада Украины официально присоединилась к контрнаступлению против российских сил", — отмечает портал.
Военное руководство Вооружённых сил Украины "решило поставить на стол все фишки", вводя в боевые действия раньше находившиеся в резерве ресурсы, пытаясь добиться хоть каких-то успехов в наступлении.
В BI уверены, что украинское контрнаступление будет продолжаться ещё в течение 2-х месяцев, однако сами сроки его будут зависеть от погодных условий и напряженности боёв.
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