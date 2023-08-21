В Польшу доставили первую южнокорейскую РСЗО

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Первая РСЗО (реактивная система залпового огня) K239 Chunmoo, произведенная в Южной Корее, была доставлена в Польшу, как сообщено Мариушем Блащаком, министром национальной обороны страны, через его аккаунт в социальной сети Х (ранее Twitter, запрещена в России).

"В Польшу только что доставлена первая корейская ракетная система К239 Chunmoo. Она установлена на польском грузовике Jelcz. В этом году нам будут поставлены очередные [такие] РСЗО", — написал он.

В предыдущем году Польша и Южная Корея заключили соглашение о поставке вооружения, включая 980 танков K2, 648 гаубиц K9, 48 легких истребителей FA-50 и 288 реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo. Сумма сделки составила 12,4 миллиарда долларов. Первые партии танков и гаубиц были доставлены в Польшу в декабре прошлого года, а самолеты — в течение этого лета.

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