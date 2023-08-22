Марочко: ВСУ под Купянском пытаются ввести в заблуждение российскую разведку

На Купянском направлении усилилась деятельность украинских военных, направленная на введение в заблуждение российских разведывательных органов. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

По словам источников военного эксперта, со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдается увеличение количества "радиоигр". Активно также строятся ложные позиции, на которых устанавливаются макеты бронетехники и артиллерийских орудий.

Марочко добавил, что "бурная деятельность" имитируется в районе железнодорожной станции Купянск-узловой, а через населённые пункты, которые находятся относительно далеко от линии фронта, курсируют одни и те же колонны с бронетехникой на тралах и автомобилями для перевозки личного состава.

Ранее командир батальона ВСУ заявил, что приход зимы затруднит ситуацию для украинских военных.