На Купянском направлении усилилась деятельность украинских военных, направленная на введение в заблуждение российских разведывательных органов. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По словам источников военного эксперта, со стороны вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдается увеличение количества "радиоигр". Активно также строятся ложные позиции, на которых устанавливаются макеты бронетехники и артиллерийских орудий.
Марочко добавил, что "бурная деятельность" имитируется в районе железнодорожной станции Купянск-узловой, а через населённые пункты, которые находятся относительно далеко от линии фронта, курсируют одни и те же колонны с бронетехникой на тралах и автомобилями для перевозки личного состава.
Ранее командир батальона ВСУ заявил, что приход зимы затруднит ситуацию для украинских военных.
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