СБУ: российская армия готовит прорыв ДРГ в Сумской области

Служба безопасности Украины в Сумской области задержала подпольщицу, которая информировала ВС РФ о местах дислокации ВСУ на границе.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Об этом заявила пресс-служба СБУ.

"Интересовала дислокация подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, обеспечивающих защиту областного центра и границы на северо-восточных рубежах Украины. Разведданные требовались для воздушных атак по позициям украинских защитников и подготовке "прорыва" российских ДРГ на территорию региона", — пишет ведомство.

Задержали "пророссийски настроенную жительницу Сумского района", подчеркнули силовики, отметив, что "разведчица" объезжала местность на общественном автотранспорте и наблюдала за объектами Украины.

На данный момент женщина арестована.