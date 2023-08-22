Служба безопасности Украины в Сумской области задержала подпольщицу, которая информировала ВС РФ о местах дислокации ВСУ на границе.
Об этом заявила пресс-служба СБУ.
"Интересовала дислокация подразделений ВСУ и Госпогранслужбы, обеспечивающих защиту областного центра и границы на северо-восточных рубежах Украины. Разведданные требовались для воздушных атак по позициям украинских защитников и подготовке "прорыва" российских ДРГ на территорию региона", — пишет ведомство.
Задержали "пророссийски настроенную жительницу Сумского района", подчеркнули силовики, отметив, что "разведчица" объезжала местность на общественном автотранспорте и наблюдала за объектами Украины.
На данный момент женщина арестована.
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