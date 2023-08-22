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Кнутов заявил, что беспилотники, атаковавшие Москву, могут пробить даже бетонную стену

Силовые структуры

22 августа 2023 года атаковавшие Москву дроны были способны перевозить до шести килограммов тротила. На это указал военный аналитик Юрий Кнутов в беседе с "МК".

Кнутов заявил, что беспилотники, атаковавшие Москву, могут пробить даже бетонную стену
Фото: "Moscow, Red Square by night" by Arian Zwegers is licensed under CC BY 2.0.

Украинские беспилотные аппараты были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В удалённой и безлюдной местности один из дронов потерпел крушение. Неоднократные атаки дронов на Москву и прилегающие области стали всё более частыми.

Кнутов высказал мнение, что беспилотные летательные аппараты противника были разработаны не только для того, чтобы напугать мирное население. По его утверждению, дроны обладают полноценной боевой функциональностью.

"КЗ-6 — это достаточно мощные боеприпасы: целых шесть килограммов тротила. Беспилотник с таким зарядом может пробить даже и бетонную стену", — рассказал специалист.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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