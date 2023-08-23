Политолог Сергей Марков назвал ложью отчёт Украины о русском пилоте, который якобы выполнял предписания Главного управления разведки МО Украины.
Марков не поверил в заявления МО Украины о том, что ГУР выманил на Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом.
Политолог уверен, что вертолёт МИ-8 армии РФ потерял ориентацию, поэтому случайно залетел на аэродром Полтавы.
Политический эксперт заявил, что раненый член экипажа находится под пытками.
"Его принуждают заявить, что он перешёл на сторону Украины", — написал Марков в своём Telegram-канале.
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