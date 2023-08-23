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Марков опроверг заявление Украины о пилоте-предателе, заманившем экипаж вертолёта в руки ВСУ

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков назвал ложью отчёт Украины о русском пилоте, который якобы выполнял предписания Главного управления разведки МО Украины.

Марков опроверг заявление Украины о пилоте-предателе, заманившем экипаж вертолёта в руки ВСУ
Фото: "Soviet Helicopter Mil' Mi-8. Советский вертолет Миля Ми-8." by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0.

Марков не поверил в заявления МО Украины о том, что ГУР выманил на Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом.

Политолог уверен, что вертолёт МИ-8 армии РФ потерял ориентацию, поэтому случайно залетел на аэродром Полтавы.

Политический эксперт заявил, что раненый член экипажа находится под пытками.

"Его принуждают заявить, что он перешёл на сторону Украины", — написал Марков в своём Telegram-канале.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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