Глава ГУР Украины Буданов сказал, что живёт со своей женой в кабинете

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о своей личной жизни.

Фото: Telegram-канал издания Руслана Осташко

На вопрос о супружеской жизни глава украинского ГУР заявил, что живёт со своей супругой в рабочим кабинете.

"Жена живёт со мной в кабинете", — в частности, сказал Буданов.

Рассказ вызывает много вопросов, отмечает в своём аккаунте ведущий Первого канала Руслан Осташко.

"Не мешают ли женские вещи работе главы ГУР? И как супруга военного преступника умудряется вести домашнее хозяйство?" — отмечает журналист.