Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о своей личной жизни.
На вопрос о супружеской жизни глава украинского ГУР заявил, что живёт со своей супругой в рабочим кабинете.
"Жена живёт со мной в кабинете", — в частности, сказал Буданов.
Рассказ вызывает много вопросов, отмечает в своём аккаунте ведущий Первого канала Руслан Осташко.
"Не мешают ли женские вещи работе главы ГУР? И как супруга военного преступника умудряется вести домашнее хозяйство?" — отмечает журналист.
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