Разведчик ВС РФ: Киев отправляет женщин на передовую под Купянск

В подразделения ВСУ на Купянском направлении прибыло женское пополнение, сообщил боец разведывательного подразделения группировки "Запад" ВС России.

Женщины, добавил он, становятся операторами беспилотников на передовой, что подтверждается обнаруженными доказательствами. В качестве примера разведчик привёл недавно сбитую "птичку" (дрон. — Прим. ред.) ВСУ.

"От неё остался "сбросник", она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели — ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, "летала" женщина", — рассказал военнослужащий РИА Новости.

Более детальный осмотр беспилотника, пояснил боец, позволил найти рыжие женские волосы на липучках в узле сброса боеприпасов.

Ранее украинские боевики признались журналистам из США, что ВСУ часто сбивают собственные беспилотники.