Операторы БПЛА Украины, атакующих российскую территорию, получают информацию о системах противовоздушной обороны и радарах от западных партнёров.
Об этом сообщает издание Economist, ссылаясь на свои источники.
"Операторы собирают разведывательные данные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — сказано в сообщении, описывая "алгоритмы" атак беспилотников ВСУ.
Близкий к разработчикам одной из моделей БПЛА Украины инсайдер рассказывает, что лишь "около 40 процентов" беспилотных аппаратов долетают до заданной зоны.
Другой источник, "близкий к главнокомандующему ВСУ", говорит, что на передовой "ВС РФ лишили Киев первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло 3 к 1", и у сторон теперь якобы "паритет".
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