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Операторы дронов ВСУ, атакующих РФ, получают информацию о ПВО от Запада

Силовые структуры

Операторы БПЛА Украины, атакующих российскую территорию, получают информацию о системах противовоздушной обороны и радарах от западных партнёров.

Операторы дронов ВСУ, атакующих РФ, получают информацию о ПВО от Запада
Фото: https://t.me/bazabazon/20694

Об этом сообщает издание Economist, ссылаясь на свои источники.

"Операторы собирают разведывательные данные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — сказано в сообщении, описывая "алгоритмы" атак беспилотников ВСУ.

Близкий к разработчикам одной из моделей БПЛА Украины инсайдер рассказывает, что лишь "около 40 процентов" беспилотных аппаратов долетают до заданной зоны.

Другой источник, "близкий к главнокомандующему ВСУ", говорит, что на передовой "ВС РФ лишили Киев первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло 3 к 1", и у сторон теперь якобы "паритет".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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