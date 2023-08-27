Операторы дронов ВСУ, атакующих РФ, получают информацию о ПВО от Запада

Операторы БПЛА Украины, атакующих российскую территорию, получают информацию о системах противовоздушной обороны и радарах от западных партнёров.

Фото: https://t.me/bazabazon/20694

Об этом сообщает издание Economist, ссылаясь на свои источники.

"Операторы собирают разведывательные данные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", — сказано в сообщении, описывая "алгоритмы" атак беспилотников ВСУ.

Близкий к разработчикам одной из моделей БПЛА Украины инсайдер рассказывает, что лишь "около 40 процентов" беспилотных аппаратов долетают до заданной зоны.

Другой источник, "близкий к главнокомандующему ВСУ", говорит, что на передовой "ВС РФ лишили Киев первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло 3 к 1", и у сторон теперь якобы "паритет".