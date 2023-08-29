Трухан: через несколько лет такой СВО российской армии не останется равных

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сильнейшие военные страны понимают, что ещё несколько лет такой спецоперации, и российской армии не останется в мире равных.

Фото: kremlin.ru

Об этом сказал полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан.

"Интересно, что США записывают себе в графе "прибыль". Ну, сдерживание и ослабление России, это понятно, но что бы эти политики там не говорили, там должны быть нормальные военные, которые понимают, что к 2025 году Россия уже будет марсиан на одном месте вертеть, причём в разные стороны и как захочет", — отметил военный эксперт.

По его словам, даже не находясь в состоянии войны, РФ создаёт свою учебную Резервную армию, поскольку "армия войны формируется в войне".

Нынешний год — это год военного строительства, и ранее такого не было, потому что это, по своей сути, большая учебка. Но эта Резервная армия и придумана как раз для этого, подытожил Трухан.