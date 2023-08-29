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Занятная "физика" Запада: удары по центрам принятия решений в зоне СВО, а гибнут генералы НАТО за пределами Украины

1:25
Силовые структуры

Занимательную "физику" предлагают западные СМИ. Почему-то ракетные удары армии России по центрам принятия решений происходят в зоне спецоперации, а гибнут генералы НАТО за пределами Украины.

Занятная "физика" Запада: удары по центрам принятия решений в зоне СВО, а гибнут генералы НАТО за пределами Украины
Фото: https://24tv.ua/ru/

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Начнём с генерала армии США Энтони Поттса. Его самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд. Обломки одноместного кукурузника были найдены в поле. Свидетелей нет", — рассказывает ведущий Первого канала.

Французский генерал Жан-Луи Жоржлен странно сгинул на одиночном переходе через перевал Фаустин в Пиренеях. Опять без свидетелей. А на американской военной базе "Тинкер" в Оклахоме зафиксированы уже 17 смертей. Все это "самоубийства", но опять без подробностей. Дата их кончины подозрительно совпадает с ударами ракет "Кинжал" по комплексам Patriot под Киевом, отметил Осташко.

Сразу два офицера из Франции Николя Латура и Батиста Гошо из 19-го инженерного полка якобы погибли в Ираке. Расследования не было, причины смерти не разглашаются, перечисляет журналист.

Сколько еще трупов солдат НАТО всплывет в ближайшее время — остаётся лишь догадываться, подытожил аналитик.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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